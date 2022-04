Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Asos: bénéfice ajusté de 14,8 M£ au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 09:50

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une croissance du chiffre d'affaires de 4% (à taux de change constant) à 2 004,1 M£ sur 6 mois au 28 février 2022. Il réalise une augmentation continue du nombre de clients actifs à 26,7 millions, en hausse de 0,3 million sur six mois.



La marge brute a diminué de 190 points de base en raison de l'augmentation des activités de dédouanement et des coûts de fret élevés.



Le bénéfice avant impôts ajusté s'inscrit à 14.8 M£ (contre 112,9 M£ l'année dernière sur la même période), un chiffre conforme aux prévisions, malgré les contraintes de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle de l'industrie ayant une incidence sur la disponibilité des stocks et les restrictions persistantes liées à la COVID-19



' À l'exception de la suppression de la contribution de la Russie au 2ème semestre à la suite de la décision de suspendre les ventes annoncée le 2 mars 2022, les prévisions restent inchangées, bien qu'un environnement externe de plus en plus difficile introduise un degré de risque plus élevé que la normale. ASOS anticipe une accélération de la croissance des ventes au 2ème semestre ' indique le groupe.