 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ASML voit ses commandes grimper au T4, prévoit 1.700 suppressions de postes
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 09:07

(Actualisé avec suppresions d'emplois, cours de Bourse et commentaire d'analyste)

ASML ASML.AS a fait état mercredi des commandes supérieures aux prévisions pour son quatrième trimestre, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces informatiques profitant des investissements accrus pour accroître la capacité de fabrication de puces d'intelligence artificielle (IA).

La plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière a également annoncé dans un communiqué séparé qu'elle supprimerait 1.700 emplois, soit 3,8% de son effectif total, principalement aux Pays-Bas et aux États-Unis, et essentiellement au niveau de la direction.

Les commandes du quatrième trimestre, l'indicateur le plus suivi dans le secteur, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards d'euros au trimestre précédent, alors que les analystes tablaient sur 6,32 milliards d'euros selon Visible Alpha.

"Au cours des derniers mois, bon nombre de nos clients ont fait part d'une évaluation nettement plus positive de la situation du marché à moyen terme, principalement fondée sur des prévisions plus solides quant à la durabilité de la demande liée à l'IA", a dit Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

Cette augmentation des commandes intervient alors que plusieurs clients fabricants de puces d'ASML renforcent leurs plans d'investissement face à la demande croissante en puces logiques et mémoires pour l'IA dont ont besoin les géants du cloud computing tels que Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O .

La société néerlandaise a également revu à la hausse sa prévision de revenus pour 2026. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 34 milliards et 39 milliards d'euros.

ASML avait précédemment prévu un chiffre d'affaires stable ou en baisse par rapport à l'année précédente, qui s'était établi à 32,7 milliards d'euros en 2025.

Les analystes tablaient pour leur part sur des revenus annuels de 35 milliards d'euros, selon les données LSEG.

"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de croissance pour ASML", a déclaré Christophe Fouquet.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML progressait de plus de 7% dans les premiers échanges.

"Dans l'ensemble, les commandes du quatrième trimestre et les perspectives pour 2026 sont bonnes", souligne auprès de Reuters Kevin Wang, analyste chez Mizuho.

(Toby Sterling à Amsterdam et Nathan Vifflin à Gdansk, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALPHABET-A
334,5400 USD NASDAQ +0,38%
AMAZON.COM
244,6050 USD NASDAQ +2,59%
ASML HLDG
1 280,0000 EUR Euronext Amsterdam +5,12%
MICROSOFT
480,6200 USD NASDAQ +2,20%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Airbus de Delta Airlines se prépare à atterir à l'aéroport de Shanghai Pudong International Airport le 16 avril 2025 ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    Delta Air Lines commande 31 avions long-courrier à Airbus
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:26 

    La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a passé une commande ferme de 31 nouveaux avions long-courrier à Airbus , a annoncé mercredi le constructeur aéronautique européen. Ce contrat concerne 16 A330-900 et 15 A350-900, des types d'appareils déjà exploités ... Lire la suite

  • Vue aérienne de la ville brésilienne d'Oiapoque, sur l'Oyapock, à la frontière avec la Guyane, le 31 octobre 2020 ( AFP / NELSON ALMEIDA )
    Le pétrole du voisin brésilien fait des envieux en Guyane
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:11 

    A Saint-Georges de l'Oyapock, dans l'est de la Guyane, Steve Norino observe le contraste qui se creuse avec la rive d'en face. À 15 minutes de pirogue, la ville brésilienne d'Oiapoque connaît un boom inédit depuis que la compagnie pétrolière publique Petrobras ... Lire la suite

  • Un enfant passe devant un blindé de la Minusca à Maloum, en Centrafrique, le 24 juillet 2025 ( AFP / Mariam KONE )
    L'ONG Care alerte sur dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, l'Afrique surreprésentée
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Conflit en Centrafrique, pire sécheresse en 100 ans en Namibie ou isolement de la Corée du Nord: l'ONG Care alerte mercredi sur les dix "crises humanitaires oubliées" en 2025, très majoritairement en Afrique, touchant environ 43 millions de personnes, dans un rapport ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent prudemment
    information fournie par AFP 28.01.2026 09:08 

    Les Bourses européennes évoluent sans direction claire mercredi, avant la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), tout en digérant des résultats de poids lourd, le numéro un mondial du luxe LVMH et le géant technologique ASML. Vers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank