ASML voit ses commandes grimper au T4, prévoit 1.700 suppressions de postes

ASML ASML.AS a fait état mercredi des commandes supérieures aux prévisions pour son quatrième trimestre, le plus grand fournisseur mondial d'équipements pour puces informatiques profitant des investissements accrus pour accroître la capacité de fabrication de puces d'intelligence artificielle (IA).

La plus grande entreprise européenne en termes de capitalisation boursière a également annoncé dans un communiqué séparé qu'elle supprimerait 1.700 emplois, soit 3,8% de son effectif total, principalement aux Pays-Bas et aux États-Unis, et essentiellement au niveau de la direction.

Les commandes du quatrième trimestre, l'indicateur le plus suivi dans le secteur, se sont élevées à 13,2 milliards d'euros, contre 5,4 milliards d'euros au trimestre précédent, alors que les analystes tablaient sur 6,32 milliards d'euros selon Visible Alpha.

"Au cours des derniers mois, bon nombre de nos clients ont fait part d'une évaluation nettement plus positive de la situation du marché à moyen terme, principalement fondée sur des prévisions plus solides quant à la durabilité de la demande liée à l'IA", a dit Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, dans un communiqué.

Cette augmentation des commandes intervient alors que plusieurs clients fabricants de puces d'ASML renforcent leurs plans d'investissement face à la demande croissante en puces logiques et mémoires pour l'IA dont ont besoin les géants du cloud computing tels que Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O .

La société néerlandaise a également revu à la hausse sa prévision de revenus pour 2026. Elle table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 34 milliards et 39 milliards d'euros.

ASML avait précédemment prévu un chiffre d'affaires stable ou en baisse par rapport à l'année précédente, qui s'était établi à 32,7 milliards d'euros en 2025.

Les analystes tablaient pour leur part sur des revenus annuels de 35 milliards d'euros, selon les données LSEG.

"Nous prévoyons que 2026 sera une nouvelle année de croissance pour ASML", a déclaré Christophe Fouquet.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action ASML progressait de plus de 7% dans les premiers échanges.

"Dans l'ensemble, les commandes du quatrième trimestre et les perspectives pour 2026 sont bonnes", souligne auprès de Reuters Kevin Wang, analyste chez Mizuho.

