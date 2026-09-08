 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ASML va collaborer avec les principaux fabricants de puces afin d'utiliser les outils les plus récents pour la fabrication de puces de plus grande taille
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:05
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

ASML ASML.AS , le fabricant néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces électroniques, a annoncé son intention de collaborer avec ses principaux clients afin de produire ses équipements les plus avancés destinés au développement de puces pour grands centres de données, telles que celles conçues par Nvidia NVDA.O et d'autres entreprises.

ASML fabrique ce que l'on appelle des outils de lithographie, qui gravent les puces sur des plaquettes de silicium en projetant de la lumière à travers un "masque" contenant le motif de la puce.

Les outils de lithographie à rayonnement extrême ultraviolet (EUV) de la société, largement utilisés, peuvent graver des puces d’une surface allant jusqu’à environ 800 millimètres carrés, et des entreprises telles que Nvidia, Google et d’autres conçoivent des puces atteignant cette limite.

La prochaine génération d’outils d’ASML, appelée outils EUV "High NA", permet de graver des puces présentant des structures encore plus fines, mais se heurte actuellement à une limite quant à la taille maximale des puces pouvant être gravées, car elle utilise un masque plus petit.

Alors qu’Intel INTC.O utilise déjà les tout derniers outils d’ASML pour ses puces destinées aux ordinateurs portables, ASML a annoncé cette semaine son intention de passer à une taille de masque plus grande, ce qui permettrait à ses tout derniers outils de fabriquer des puces aussi grandes que les plus grandes puces actuelles destinées aux centres de données.

Le passage à des masques plus grands pour les nouvelles machines High NA contribuera à encourager une utilisation plus large de ces nouvelles machines pour la production en grande série; celles-ci sont actuellement utilisées pour la production chez Intel, mais ne le sont pas encore pour la production en grande série chez Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW ou Samsung Electronics 005930.KS .

Par ailleurs, SK Hynix 000660.KS a indiqué dans un communiqué que la société évaluait la possibilité de participer au consortium concernant l'introduction de masques de 12 pouces, ajoutant qu'elle visait 2028 pour appliquer les procédés EUV High NA à la production en série de DRAM.

TSMC a annoncé cette semaine son intention d’utiliser la technologie High NA d’ASML pour la production en grande série de nœuds avancés à partir de 2030, tandis que Samsung prévoit d’introduire l’EUV High NA dans la production en grande série de puces mémoire DRAM d’ici 2028.

ASML prévoit de présenter une ligne pilote utilisant ces masques de plus grand format d’ici 2031 et de rendre cette nouvelle technologie opérationnelle pour la production en grande série d’ici 2033.

“Si nous parvenons à mener ce projet à bien en tant que secteur, vous constaterez que la productivité de ces systèmes augmentera de 40%,” a déclaré à Reuters Marco Pieters, directeur technique d’ASML.

Valeurs associées

ASML HLDG
1 497,000 EUR Euronext Amsterdam -0,23%
INTEL
95,8000 USD NASDAQ +4,51%
NVIDIA
230,3600 USD NASDAQ +0,84%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tesla Model 3 (Crédit: / Tesla)
    La Slovénie donne son feu vert au système d'aide à la conduite FSD de Tesla avant le vote de l'UE
    information fournie par Reuters 08.09.2026 09:14 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La Slovénie a autorisé l'utilisation sur ses routes du système d'aide à la conduite FSD ... Lire la suite

  • logo Atos (crédit photo : Adobe Stock )
    Les changements de recommandations : ADP, Eurofins, Ipsen, Sartorius Stedim, Atos
    information fournie par Reuters 08.09.2026 09:09 

    * ADP ADP.PA - JP Morgan relève sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et son objectif de cours à 130 euros contre 115 euros. * EUROFINS EUFI.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondération" contre "pondération en ligne". * IPSEN IPN.PA ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.09.2026 08:56 

    * SECTEUR DE L'IA - Le groupe français Mistral a levé trois milliards d'euros, ce qui représente une valorisation d'environ 21 milliards d'euros. Pour le spécialiste de l'intelligence artificielle, il s'agit du plus important tour de table jamais réalisé par une ... Lire la suite

  • Des décorations de Noël dans un centre commercial à Manille, le 4 septembre 2026 aux Philippines ( AFP / Jam STA ROSA )
    Aux Philippines, les commerçants misent déjà sur Noël
    information fournie par AFP 08.09.2026 08:54 

    Dans un grand marché de Manille, c'est bien en avance que petit papa Noël descend du ciel, en parachute, au milieu d'autres décorations en plastique: et pour cause, le réveillon n'a lieu que dans environ quatre mois. Aux Philippines, 1er septembre rime avec 25 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,71 +1,44%
HAFFNER ENERGY
0,658 -1,50%
SOITEC
139,4 -2,76%
BIOPHYTIS
0,0661 -5,57%
CAC 40
8 278,71 -0,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank