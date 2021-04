Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : une analyse favorable, le titre gagne 1% Cercle Finance • 16/04/2021 à 16:43









(CercleFinance.com) - Le titre ASML Holding progresse de 1% à Amsterdam, soutenu par une analyse favorable de Credit Suisse publiée ce matin. Le broker maintient en effet sa note de surperformance sur la valeur et relève son objectif de cours de 540 à 630 euros. Le bureau d'analyses augmente ses estimations de ventes pour 2021 de 2% et de 7-10% pour 2022-2025 et table sur une hausse du BPA de 5% en 2021 et de 11-13% pour 2022-2025. Le broker souligne en effet l'accélération de la demande en semi-conducteurs et mémoire DRAM. Credit Suisse modélise ainsi un chiffre d'affaires de 4,05 MdsE au premier trimestre, soit un chiffre légèrement supérieur au consensus (4,01 MdsE) et de 3,9 MdsE au 2e trimestre (css à 3,86 MdsE).

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +1.00%