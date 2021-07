Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : un analyste vise un CA trimestriel de 4,09 MdsE Cercle Finance • 16/07/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Dans sa note, Wells Fargo précise toujours attendre, en ce qui concerne la publication du 21 juillet, un chiffre d'affaires trimestriel de 4,09 milliards d'euros pour un BPA de 2,47 euros. La banque californienne estime que l'action présente le profil risque/rendement le plus intéressant au sein du secteur, notamment en vue de la tenue, en septembre prochain, de la prochaine journée d'analystes du groupe néerlandais. Les analystes de Wells Fargo ont relevé vendredi leur objectif de cours sur le titre ASML coté à New York, qu'ils portent de 750 à 800 dollars en attendant la parution, la semaine prochaine, des résultats de deuxième trimestre de l'équipementier de semi-conducteurs.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -1.70%