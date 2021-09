ASML : Stifel revalorise

(AOF) - Stifel a relevé son objectif de cours de 710 euros à 850 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur ASML. Le bureau d'études a mis à jour le modèle financier d'ASML afin de refléter ses prévisions d'une augmentation de l'utilisation de la lithographique pour la fabrication des semi-conducteurs jusqu'en 2025, sous l'impulsion de l'EUV. Ses prévisions de bénéfice par action ont été rehaussées de 16% pour 2024 et de 27% pour 2025. Le nouvel objectif correspond à un PER 2022 de 61 contre 51 auparavant.

" Les actions continuent de se revaloriser à mesure que les estimations de bénéfices augmentent, car les moteurs de croissance structurelle restent intacts. Notre analyse suggère que cette tendance se poursuivra à moyen terme ", explique le broker.

Il ajoute qu'ASML se négocie avec une prime par rapport aux grandes capitalisations américaines et devrait continuer à le faire en raison de son monopole dans la technologie EUV.

Optimisme pour le secteur

Les ventes sur trois mois (de septembre à novembre) ont augmenté de 8,3% au niveau mondial par rapport aux trois mois précédents (de juin à août). En Europe, la progression est même supérieure (de 13,8%).

En dépit de la pandémie et d'autres facteurs macroéconomiques, les experts prédisent en 2020 des ventes annuelles bien supérieures à celles de 2019.

Sur ce secteur en croissance, l'Europe cherche à renforcer ses positions. Elle ne détient que 10% du marché mondial, évalué à 440 milliards d'euros. Par ailleurs elle est de plus en plus dépendante d'importations en provenance des États-Unis ou de pays asiatiques. Treize Etats de l'Union européenne, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique et les Pays-Bas, se sont récemment alliés pour investir en commun et ainsi renforcer la capacité de l'Europe à développer les processeurs et semi-conducteurs de prochaine génération.