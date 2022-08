Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: se maintient avec l'aide d'un broker information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - ASML reste stable et surperforme ainsi légèrement la tendance à Amsterdam, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 630 à 665 euros sur le titre du fabricant de matériel de lithographie.



Dans le résumé de sa note de recherche, où il suggère de 's'en tenir à la qualité en des temps incertains', le broker explique que sa nouvelle analyse 'de bas en haut' du dossier 'montre des scénarios de risque/rendement attrayants jusqu'en 2025'.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +1.98%