ASML : s'envole de +3% après les chiffres de la WSTS

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de +3% après les chiffres de la WSTS et l'analyse d'Oddo. Les ventes mondiales de semi-conducteurs de janvier 2021 ont été publiées hier soir par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), comme d'habitude avec un mois de décalage. En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 40 Md$, supérieures à la prévision d'Oddo de 39.5 Md$.

' La croissance annuelle est donc de +13,2%, en accélération par rapport à celle de décembre qui était ressortie à +9,8% ' indique l'analyste.

Oddo estime que l'accélération devrait se poursuivre jusqu'au milieu de l'année, une croissance annuelle moyenne de 15% ou plus est possible et de +21% en mars.

' Dans un contexte de forte demande et de pénurie dans de nombreux segments de marché (pas seulement l'automobile), nous restons constructifs sur le secteur et pensons qu'au regard de l'arrivée du point d'inflexion de la dérivée seconde plutôt en juin/juillet, il est trop tôt pour être plus prudents sur le secteur ' rajoute le bureau d'analyses.

Oddo maintient une vision majoritairement positive sur les valeurs du secteur, notamment sur les équipementiers (ASML et ASMi) qui vont continuer de bénéficier des dépenses technologiques.

Nous jouons l'exposition automobile, via STMicroelectronics et Infineon, que nous avons récemment relevé à Surperformance.