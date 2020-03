Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : révision d'objectif et pause des rachats d'actions Cercle Finance • 30/03/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - ASML indique tabler désormais sur un chiffre d'affaires entre 2,4 et 2,5 milliards d'euros au titre de son premier trimestre 2020, contre 3,1 à 3,3 milliards en fourchette cible précédente, avec une marge brute attendue entre 45 et 46%. L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs ajoute que compte tenu des incertitudes liées au Covid-19, il a décidé de ne réaliser aucun rachat d'actions au deuxième trimestre, après avoir fait une pause dans son programme au premier trimestre.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +2.83%