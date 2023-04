ASML: résultats de 1er trimestre fraichement accueillis information fournie par Cercle Finance • 19/04/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - ASML recule de près de 3% à Amsterdam, après l'annonce par le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs de commandes nettes en chute à 3,75 milliards d'euros au premier trimestre 2023, contre 6,32 milliards au dernier trimestre 2022.



Cette chute fait passer au second plan une augmentation de 8% du BPA à 4,96 euros, un niveau bien au-dessus du consensus, pour une marge en retrait de 0,9 point à 50,6% et des revenus en croissance de 5% à 6,75 milliards, là aussi supérieurs aux attentes.



Pour le trimestre en cours le groupe néerlandais indique tabler sur une marge brute entre 50 et 51% ainsi que sur des revenus entre 6,5 et sept milliards, prévisions respectivement inférieure et supérieure aux consensus selon Oddo BHF.



'L'entreprise demeure une histoire sans pareil de domination technologique et de croissance structurelle dans l'industrie des semiconducteurs', juge néanmoins l'analyste, qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 870 euros.