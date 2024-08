Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML : pullback sous 800E, prochain support à 784E information fournie par Cercle Finance • 26/08/2024 à 22:17









(CercleFinance.com) - ASML subit un pullback sous 800E et se dirige vers un prochain support situé à 784E testé les 9, 12 et 13E août.

En cas d'enfoncement, le retracement du plancher des 737E du 2 août semble plausible (le re-test des 680E du 5 août, suite à un trou d'air à l'ouverture, supposerait la publication de chiffres très décevant par Nvidia).





Valeurs associées ASML HLDG 797,00 EUR Euronext Amsterdam -4,32%