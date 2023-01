Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : plafonne sous les 627E, les 590E à surveiller information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 17:46









(CercleFinance.com) - Seconde séance de prises de bénéfices après un plafonnement sous 627E, niveau très proche des 633E du 29/03/2022.

Le titre trouvera un petit soutien au niveau des 590E du 20/01 pourrait revenir ensuite combler le 'gap' des 554E du 6 janvier.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -2.69%