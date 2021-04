Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : optimiste pour l'exercice 2021, le titre grimpe Cercle Finance • 21/04/2021 à 09:31









(CercleFinance.com) - ASML, le numéro un mondial des équipements de production de semi-conducteurs, a livré mercredi des perspectives optimistes pour 2021 après avoir annoncé des résultats de premier trimestre supérieurs aux attentes. Le géant néerlandais - souvent considéré comme un baromètre du secteur technologique européen - a dégagé sur les trois premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,3 milliard d'euros, contre 390 millions un an plus tôt. Son chiffre d'affaires s'est envolé à près de 4,4 milliards d'euros, à comparer avec des ventes nettes de 2,4 milliards d'euros sur la même période de l'an passé. Pour 2021, ASML dit désormais anticiper une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 30%, alors que le consensus visait une croissance plus modeste de 17%. Dans son communiqué, le groupe de Veldhoven évoque une augmentation 'significative' de la demande dans tous ses segments de marché et pour tous ses types de produits. S'ils ne constituent pas une véritable surprise face à la pénurie actuelle de semi-conducteurs, ces éléments portent le titre ASML, qui affiche la plus forte hausse de l'indice Euro STOXX 50 ce matin avec des gains de plus de 5%. Le titre tire vers le haut l'indice l'indice STOXX Europe 600 Technology, qui regroupe les valeurs technologiques européennes et progresse de 1,5%.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +4.47%