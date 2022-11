Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: objectifs 2025 supérieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - ASML a dévoilé hier soir des objectifs meilleurs que prévu à l'occasion de la tenue de sa journée d'investisseurs, une annonce qui lui permettait de gagner près de 3% vendredi en Bourse d'Amsterdam.



En préambule de cette réunion organisée aujourd'hui en son fief de Veldhoven (Pays-Bas), le premier équipementier européen de semi-conducteurs a annoncé viser un chiffre d'affaires de 30 à 40 milliards d'euros d'ici à 2025.



A titre de comparaison, le consensus des analystes à cet horizon ressortait jusqu'ici à 33 milliards.



Pour 2030, le groupe néerlandais s'est donné comme objectif de réaliser un chiffre d'affaires allant de 44 à 60 milliards d'euros.



ASML a par ailleurs indiqué viser une marge brute de 54% à 56% en 2025, un niveau qu'il compte ensuite porter dans un intervalle compris entre 56% et 60% en 2030.



Si ces objectifs s'avèrent supérieurs aux prévisions du marché, les analystes d'UBS estiment qu'ils pourraient presque paraître prudents au vu du dynamisme du marché des technologies de lithographie DUV.



'Nous pensons que ces nouveaux objectifs ne prennent pas en compte les hausses de prix significatives attendues pour les équipements DUV, qui pourraient réserver de bonnes surprises sur le long terme', souligne le broker.



Dans son communiqué publié avant la tenue de sa journée investisseurs, ASML indique par ailleurs vouloir lancer un programme de rachat d'actions de 12 milliards d'euros devant s'étendre jusqu'à la fin 2025.



Cotée sur Euronext Amsterdam, l'action grimpait de 2,9% suite à ces annonces, signant l'une des meilleures performances de l'indice AEX.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +3.18%