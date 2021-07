Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : nouveau programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, ASML annonce un nouveau programme de rachats d'actions pour jusqu'à neuf milliards d'euros, qui doit démarrer ce 22 juillet pour s'achever à la fin de l'année 2023. Sur le deuxième trimestre 2021, l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs a engrangé un résultat net d'un milliard d'euros, contre 1,3 milliard le trimestre précédent, pour un chiffre d'affaires en baisse séquentielle de près de 8% à quatre milliards. Revendiquant pour 8,3 milliards d'euros de commandes nettes au cours du trimestre écoulé, portant son carnet de commandes total à 17,5 milliards, le Néerlandais prévoit désormais une croissance de l'ordre de 35% de son chiffre d'affaires en 2021.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam 0.00%