ASML ne présente pas d'objectifs du fait de l'incertitude liée au Covid-19

(AOF) - L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ASML a dévoilé des résultats en ligne avec les attentes et s'est abstenu de communiquer des objectifs annuels. Au premier trimestre, il a généré un bénéfice net de 391 millions d'euros contre 355 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat opérationnel est lui passé de 334 millions à 427 millions d'euros, soit une marge de 17,5% (+2,5 points). Dans le même temps, les revenus d'ASML ont augmenté de 9,5% à 2,44 milliards d'euros.

Le groupe a par ailleurs dévoilé 3,09 milliards d'euros de commandes contre 1,4 milliard d'euros, un an plus tôt.

" A la lumière des risques et incertitudes actuels liés à Covid-19, nous avons décidé de ne pas donner d'objectifs pour le deuxième trimestre et pour l'ensemble de l'année 2020. Il existe une grande incertitude quant à l'impact de la crise actuelle sur le développement du PIB mondial, les marchés finaux, notre capacité de fabrication et notre chaîne d'approvisionnement " a déclaré le PDG, Peter Wennink.

