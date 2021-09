Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : les rachats de titres se poursuivent information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 16:06









(CercleFinance.com) - ASML a annoncé lundi avoir racheté 273.470 de ses actions la semaine passée, pour plus de 195 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachats d'actions en cours. Ces rachats de titres ont été effectués sur la base de cours moyens pondérés allant de 710,3 à 720,6 euros, là où l'action du fabricant de systèmes de lithographie pour l'industrie des semi-conducteurs s'échange actuellement autour de 741 euros. ASML avait annoncé à la fin du mois de juillet, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, la mise en oeuvre d'un nouveau programme de rachats d'actions susceptible d'atteindre neuf milliards d'euros. Ce plan de rachat d'actions doit s'achever à la fin de l'année 2023.

