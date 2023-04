ASML: les prévisions des bureaux d'analyses information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 15:30

(CercleFinance.com) - Le groupe d'équipements pour l'industrie des semiconducteurs a annoncé des commandes nettes en chute à 3,75 milliards d'euros au premier trimestre 2023, contre 6,32 milliards au dernier trimestre 2022. Suite à cette annonce, des analystes ont indiqué leurs recommandations et leurs prévisions.



Stifel dégrade sa recommandation sur ASML de 'achat' à 'conserver' tout en réduisant son objectif de cours de 750 à 650 euros, n'attendant plus qu'une croissance à un chiffre des revenus en 2024 et abaissant sa projection de BPA de 9% pour l'année prochaine.



Le broker s'attend à ce que la surperformance du fabricant néerlandais d'équipements pour l'industrie semiconducteurs par rapport au secteur en 2023 (+25% de croissance des ventes) fasse une pause en 2024 (+5,5% de croissance attendue).



Selon lui, des titres comme Applied Materials 'se trouvent en meilleure position pour bénéficier de la force relative des investissements en technologies matures, en comparaison avec ASML et sa position de monopole en EUV'.



UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 700 E suite à l'annonce des commandes nettes en chute à 3,75 milliards d'euros au premier trimestre 2023, contre 6,32 milliards au dernier trimestre 2022.



' L'EBIT du premier trimestre est 16% supérieur au consensus, tandis que les prévisions d'EBIT pour le deuxième trimestre sont en ligne avec le consensus. L'EBIT du premier semestre est supérieur de 8% au consensus et les prévisions pour l'année fiscale ont été réitérées. Nous nous attendons à des changements mineurs par rapport au consensus pour l'année fiscale 23 ' indique UBS.



' Nous laissons nos estimations globalement inchangées et nous analysons le carnet de commandes plus en détail, suggérant une forte demande en Europe et en Chine ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre ASML, avec un objectif de cours abaissé de 870 à 830 euros.



Le bureau d'analyses rapporte en effet que si ASML a publié des résultats T1 23 supérieurs aux attentes et réitéré sa guidance 2023 (croissance de plus de 25%), le niveau des commandes a déçu, à 3,8 MdsE quand le consensus tablait sur 5,6 MdsE.



Le titre a été pénalisé par la crainte de faiblesse prolongée des commandes, ce qui impacterait 2024 également. ' Nous restons toutefois optimistes et pensons que ces ajustements seront de courte durée et n'impactent pas l'histoire long terme d'ASML ', indique le broker.



Dans ce contexte, l'analyste laisse ses prévisions 2023 quasi inchangées (+0.6%) mais révise par prudence 2024 de 9%, en ramenant sa prévision de croissance à +13% contre +20% précédemment.