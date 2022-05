ASML: les prévisions de résultats de Credit Suisse information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 10:38

(CercleFinance.com) - L'analyste a organisé hier une réunion avec Roger Dassen, CFO, et Marcel Kemp, Directeur des relations investisseurs.



' Nous en sommes ressortis avec l'opinion qu'ASML reste sur la bonne voie pour répondre aux attentes de 2022. Nous sommes également repartis avec une confiance accrue dans les perspectives structurelles d'ASML et son potentiel à surprendre positivement avec ses perspectives 2025/30 '.



' Nos prévisions de revenus 2025/30 sont supérieures de 11 %/21 % à celles du consensus VA, tandis que nos prévisions de BPA sont supérieures de 15 %/25 % '.



Credit Suisse réitère son option de surperformance avec un objectif de 960 E.



L'analyste estime que la demande et les commandes à court terme restent fortes et, sauf perturbation significative de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, la direction reste confiante quant à la réalisation des perspectives pour 2022.



' En ce qui concerne le carnet de commandes, ASML est déjà en pourparlers avec ses clients pour répercuter les augmentations de prix en raison de l'inflation et s'attend à ce que certaines augmentations de coûts soient répercutées cette année et davantage l'année prochaine '.



Credit Suisse s'attend à ce que les perspectives pour l'exercice 25/30 soient relevées. ' Les risques comprennent un ralentissement de la demande de semi-conducteurs ou des outils d'ASML '.