ASML : les prévisions d'un analyste et dans le secteur

(CercleFinance.com) - Oddo souligne que le secteur du Semi-conducteurs est exposé aux conséquences du virus, sans surprise, malheureusement...' Schématiquement, cette crise pourrait 'raboter' notre prévision de marché à 0% (contre +5%) et des bénéfices de 15/20% ' indique le bureau d'analyses. Oddo estime que la combinaison entre impact sur l'offre (chaine de production) et sur la demande pourrait provoquer des avertissements sur résultats sur le 1er trimestre ou sur le 1er semestre. ' Sans trop attendre, nous rachèterions en priorité les équipementiers comme ASML et ASMi car la demande structurelle en upgrade technologique va rester. Les valeurs qu'il faut surveiller de près (STM et Soitec) car les niveaux de cours recommencent à devenir intéressants (même si des avertissements ne peuvent être exclus), celles sur lesquelles il faut être plus prudents ' rajoute Oddo.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -1.59%