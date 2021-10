ASML : les objectifs de revenus pour le quatrième trimestre déçoivent

AOF - EN SAVOIR PLUS

" La demande continue d'être élevée. La transformation numérique en cours et la pénurie actuelle de puces alimentent la nécessité d'augmenter notre capacité pour répondre à la demande actuelle et future " a déclaré le PDG, Peter Wennink.

Au quatrième trimestre, ASML cible des ventes entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars pour une marge brute située entre 51% et 52%. Le marché anticipé 5,24 milliards.

Le groupe a par ailleurs dévoilé 6,2 milliards d'euros de commandes contre 2,87 milliards d'euros, un an plus tôt. Le marché anticipait 4,5 milliards d'euros. Sur le total commandé au dernier trimestre, 2,9 milliards correspondait à des systèmes EUV (technologie de lithographie dans l'extrême ultraviolet), à la pointe de la technologie.

(AOF) - L’équipementier pour le secteur des semi-conducteurs ASML a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes, mais des objectifs décevants pour le trimestre en cours. Au troisième trimestre, la firme technologique européenne a généré un bénéfice net de 1,74 milliard d'euros contre 1,06 milliard d'euros un an plus tôt. Il était attendu à 1,6 milliard, selon le consensus Refinitiv. Le résultat opérationnel est lui passé de 1,216 milliard d'euros à 1,919 milliard, soit une marge de 36,6% (+5,9 points).

