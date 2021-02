Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : le titre surperforme après une commande en Corée Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - L'action ASML surperforme la Bourse d'Amsterdam mercredi, portée par une commande évaluée à 3,5 milliards d'euros auprès du fabricant sud-coréen de semi-conducteurs SK Hynix. Dans un avis déposé auprès des autorités boursières de son pays, SK Hynix indique avoir commandé plusieurs systèmes de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV) à l'équipementier néerlandais dans le cadre d'un contrat de cinq ans. Les analystes évoquent une 'bonne nouvelle' au moment où les investisseurs cherchent à être rassurés sur la dynamique commerciale d'ASML, à la fois sur le marché des équipements EUV et sur le segment des mémoires DRAM. 'Bien que les détails sur la commande de SK Hynix soient rares, l'utilisation d'un prix de vente moyen de l'ordre de 185 millions de dollars par système implique que le nombre d'équipements commandés se situe légèrement au-dessus des 20 unités', indiquent les équipes de Wells Fargo. Pour mémoire, SK Hynix a récemment annoncé avoir bouclé la construction de son usine M16 DRAM en Corée du Sud, qui doit permettre au groupe de commencer à utiliser la technologie EUV. Peu avant 16h00, ASML perd 0,1% euros tandis que l'AEX recule de 0,5%.

