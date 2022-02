Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: le titre résiste après l'initiation de Jefferies information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 16:57









(CercleFinance.com) - Le titre ASML signe la troisième plus forte hausse de l'indice AEX jeudi à la Bourse d'Amsterdam suite à une initiation à l'achat des analystes de Jefferies.



Dans une note sectorielle, le broker américain explique s'attendre à un ralentissement de l'activité des fabricants européens de semi-conducteurs européens sur la période 2022/2023 après leurs fortes performances boursières depuis 2016.



Jefferies pense néanmoins que les investissements consentis par TSMC, Intel et Samsung dans les noeuds logiques vont rester soutenus pendant cette phase de décélération, ce qui devrait permettre à l'activité d'ASML de bien résister.



Dans ce contexte, le courtier entame le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 700 euros.



Peu avant 17h00, l'action de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs avançait de 0,4%.





