ASML; le titre monte, un broker relève son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de 1,5% à la Bourse d'Amsterdam. Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur ASML et relève son objectif de cours de 1050 à 1260 euros, dans le sillage de ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs sur 2025 et 2026.



'Nous nous attendons à ce que la hausse des commandes en logique avancée et les commandes vigoureuses en DRAM portent le chiffre d'affaires d'ASML pour 2025 dans le haut de la fourchette de ses prévisions de 30 à 40 milliards d'euros', indique-t-il.



Jefferies prévoit désormais un chiffre d'affaires de 38,2 milliards d'euros pour 2025 avec un BPA en hausse de 62% à 32,3 euros (soit 14% de plus que le consensus), et s'attend à ce que les multiples de valorisation restent fermes au cours des 12 prochains mois.





