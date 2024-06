Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: le titre monte après des propos du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - ASML signe de loin la plus forte hausse de l'indice Euro STOXX 50 mercredi, stimulée par les propos rassurants tenus par son directeur financier lors d'une conférence téléphonique avec les analystes de Jefferies.



Lors de l'entretien, Roger Dassen a fait part de son optimisme concernant les discussions commerciales avec TSMC, qui devraient déboucher selon lui sur des prises de commandes pour ses technologie permettant de graver des puces en 2 nm au cours des deuxième et troisième trimestres, indique le broker américain dans une note de recherche.



Il aurait également confirmé, d'après Jefferies, que le groupe prévoyait d'atteindre la borne haute de ses objectifs de chiffre d'affaires établis pour 2025.



Ces propos portaient le titre, qui grimpait de 6,6% dans l'après-midi, alors que l'indice regroupant les valeurs européennes de la technologie, le STOXX Europe 600 Technology, était virtuellement inchangé.





