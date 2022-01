Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: la production reprend à Berlin après l'incendie information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 14:01









(CercleFinance.com) - ASML, le numéro un mondial des équipements pour semi-conducteurs, a annoncé vendredi que la production avait repris au sein de son site de Berlin frappé par un incendie en début de semaine.



Le groupe technologique précise que le feu n'a touché qu'une partie du bâtiment qui abrite ses activités de fabrication, mais que des dégagements de fumée se sont répandus dans l'immeuble adjacent.



L'incident a notamment affecté des outils utilisés dans la production de dispositifs pour wafers servant de modules dans ses systèmes de lithographie extrême ultraviolet (EUV).



ASML a prévu d'effectuer un nouveau point sur la situation à l'occasion de la parution de ses résultats de quatrième trimestre, attendue le 19 janvier.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +0.14%