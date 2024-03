Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML : impacté par les -15% de Nvidia sur ses + hauts information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 17:58









(CercleFinance.com) - ASML est impacté par les -15% de Nvidia sur ses + hauts (974/860$): le titre ouvre un 'gap' sous 923,4E.

Il s'agit d'un 'avalement baissier' qui pourrait se prolonger en direction de 834E (plancher du 21 février).





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -4.21%