ASML : hausse funiculaire, encore un 'gap' haussier Cercle Finance • 14/01/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - ASML poursuit sa hausse funiculaire, qui devient parabolique avec un gain annuel de +10% à 439E, et +30% depuis fin octobre. Le titre ouvre encore encore un 'gap' haussier, au-dessus de 423,8E, après ceux restés béants à 407,8E, 394E. En cas de correction, outre le comblement des 'gaps' ci-dessus, le titre retrouverait du soutien dans la zone des 390E, puis 355E, l'ex-zénith de la mi-juillet 2020.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +2.70%