(CercleFinance.com) - ASML ouvre 'gap' de rupture sous 613E et pourrait retrouver du soutien vers 694E (support ascendant oblique moyen terme) : attention car la marge de sécurité n'est plus que de 2% avant un décrochage en direction de 565E (plancher de la mi-mars) à ne pas enfoncer car le support suivant n'apparait que vers 500E (plancher de fin septembre).





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -1.94%