ASML : gagne près de 3%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - ASML gagne près de 3% à Amsterdam, soutenu par une analyse de Stifel qui réitère sa recommandation 'achat' sur le titre et relève son objectif de cours de 600 à 710 euros, dans le sillage d'estimation de BPA rehaussées de 6% pour 2021 et de 1% pour 2022, après des trimestriels marqués par des prises de commandes record. 'En dépit du niveau élevé de revenus en 2021, la croissance en 2022 est soutenue par des livraisons EUV de 55 unités contre 40 en 2021', estime le broker, qui met aussi en avant l'effet positif attendu d'une demande d'équipements refoulée en raison de la Covid-19.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +3.13%