ASML: gagne plus de 2%, un broker relève sa cible

(CercleFinance.com) - ASML gagne plus de 2% à Amsterdam, profitant d'une analyse d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 900 à 920 euros, après des résultats de quatrième trimestre 2021 supérieurs aux attentes, mais des prévisions 'anormalement faible' pour le premier trimestre 2022.



Le bureau d'études pointe 'une accélération des livraisons pour faire face à la demande, qui a paradoxalement des conséquences sur le CA à court terme', et considère que 'la demande sous-jacente est en réalité plus forte qu'attendu'.



Malgré un point de départ bas au premier trimestre, Oddo relève ses prévisions de BPA pour ASML de 3% sur 2022 et de 6% sur 2023. Selon lui, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs 'va devoir décider d'investir significativement'.







