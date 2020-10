Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML fait mieux que prévu au T3 mais les prévisions déçoivent Reuters • 14/10/2020 à 10:24









PARIS, 14 octobre (Reuters) - Le fournisseur néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs ASML ASML.AS a fait état mercredi de résultats meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre mais ses prévisions ont déçu le marché. Le titre reculait de 0,46% à 342,65 euros dans la matinée à la Bourse d'Amsterdam. Pour le trimestre clos fin septembre, ASML a enregistré un chiffre d'affaires de 3,96 milliards d'euros, à comparer à 3 milliards un an plus tôt. C'est au-delà des attentes des analystes qui attendaient en moyenne des revenus de 3,7 milliards. Le bénéfice net du groupe, qui a pour client de grands acteurs des semiconducteurs comme Taiwan Semiconductor 2330.TW , Samsung Electronics 005930.KS ou encore Intel INTC.O , a atteint 1,06 milliard d'euros, contre 627 millions à la même période un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre, le directeur financier d'ASML Roger Dassen a dit viser un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et table sur une croissance d'un peu plus de 10% des ventes en 2021. Plusieurs analystes ont jugé que ces prévisions étaient un peu faibles au regard du consensus. (Toby Sterling avec Piotr Lipinski Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -0.51% SAMSUNG ELECTRON OTCBB -100.00% INTEL NASDAQ -0.09%