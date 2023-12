ASML et Samsung signent un accord de 700M d'euros lors d'une visite du président sud-coréen

Le géant néerlandais de la technologie ASML et le leader sud-coréen de la tech Samsung se sont engagés mardi à investir environ 700 millions d'euros dans un centre de recherche de haute technologie en Corée du sud à l'issue de la première journée d'une visite du président sud-coréen aux Pays-Bas.

( AFP / JUNG YEON-JE )

Yoon Suk Yeol est aussi devenu le premier dirigeant étranger à pénétrer dans la "salle blanche" d'ASML, un environnement hautement contrôlé de cet acteur clé dans la construction mondiale de microprocesseurs, au cours d'une visite aux Pays-Bas axée sur les semi-conducteurs.

Samsung et ASML ont également convenu d'investir "conjointement à l'avenir" dans la construction et l'équipement d'un centre qui doit travailler sur "une technologie de pointe de développement des semi-conducteurs en utilisant des équipements EUV de nouvelle génération", a annoncé ASML dans un communiqué.

Yoon Suk Yeol espère lors de sa visite forger une "alliance des puces" entre les deux leaders mondiaux dans cette industrie vitale, perturbée par la concurrence entre l'Occident et la Chine.

Utilisées dans de nombreux produits, des armes aux voitures en passant par les réfrigérateurs, les puces électroniques alimentent l'économie mondiale moderne.

Les Pays-Bas se sont récemment joints aux Etats-Unis et au Japon pour imposer des limites à l'exportation concernant les équipements de pointe de fabrication de puces, visant à empêcher Pékin d'acquérir les puces les plus avancées, susceptibles d'être utilisées dans des armes et les hautes technologies.

Ces restrictions ont suscité la colère de la Chine, qui a accusé Washington de "terrorisme technologique".

Les semi-conducteurs sont le "pilier" des relations entre la Corée du Sud et les Pays-Bas, a déclaré M. Yoon à l'AFP dans un entretien écrit exclusif, avant de devenir le premier dirigeant sud-coréen à se rendre en visite d'Etat dans le pays depuis l'établissement des relations bilatérales en 1961.

Depuis le siège du premier équipementier européen pour l'industrie des semi-conducteurs à Veldhoven, dans le sud du pays, il a mardi après-midi salué les innovations du groupe "partenaire" de Séoul.

Celles-ci ont "été un moteur majeur d'une révolution industrielle repoussant les limites dans des domaines tels que l'IA (intelligence artificielle) et la communication 5G", a ajouté M. Yoon.

Le président a été accompagné lors de sa visite à ASML par les dirigeants des principaux fabricants mondiaux de puces, les coréens Samsung Electronics et SK Hynix.

Ces deux entreprises sont affectées par les restrictions à l'exportation vers la Chine car elles ont basé une grande partie de leur production, notamment de puces DRAM et de mémoires flash avancées, en Chine.

- "Tournant crucial" -

Alors que la concurrence avec la Chine s'intensifie, l'industrie des semi-conducteurs est "stratégiquement plus importante que jamais, ce qui rend cette visite aux Pays-Bas particulièrement significative", avait souligné M. Yoon.

M. Yoon a déclaré à l'AFP que sa visite au géant technologique néerlandais marquerait un "tournant crucial" pour les relations entre les deux pays.

Son bureau a déclaré que les deux pays souhaitaient forger une "alliance des puces" qui impliquerait les gouvernements, les entreprises et les universités de recherche.

La visite a débuté mardi matin par une cérémonie de bienvenue en présence du roi des Pays-Bas, Willem-Alexander. Sur la place centrale historique du Dam à Amsterdam. M. Yoon et le souverain néerlandais ont inspecté une garde d'honneur militaire et discuté avec des enfants agitant des drapeaux coréens et néerlandais.

Les deux pays devraient signer plusieurs accords après une rencontre entre M. Yoon et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte mercredi.

Séoul est le troisième partenaire commercial des Néerlandais en Asie, tandis que les Pays-Bas sont le deuxième partenaire de la Corée du Sud dans l'Union européenne.

Lors d'un sommet entre M. Yoon et M. Rutte en novembre 2022, les deux pays ont signé un "partenariat stratégique" comprenant un engagement dans le renforcement des liens dans le secteur des semi-conducteurs.