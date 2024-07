Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: en retrait malgré des trimestriels en hausse information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - ASML recule de 5% en début de séance à Amsterdam, malgré la publication par l'équipementier pour l'industrie des puces, d'un BPA de 4,01 euros au titre de son deuxième trimestre 2024, contre 3,11 euros sur les trois premiers mois de l'année.



Toujours en rythme séquentiel, le groupe néerlandais a vu sa marge brute s'améliorer de 0,5 point à 51,5%, dépassant ainsi ses prévisions, pour des revenus en croissance de 18% à 6,24 milliards d'euros, soit la borne haute de sa fourchette-cible.



'S'il existe encore des incertitudes sur le marché, principalement du fait de l'environnement macroéconomique, nous nous attendons à ce que la reprise sectorielle se poursuive au second semestre', affirme son CEO.



Revendiquant des commandes nettes pour 5,6 milliards d'euros (dont 2,5 milliards dans l'EUV) sur le trimestre écoulé, ASML table sur une marge brute entre 50 et 51%, ainsi que sur des revenus entre 6,7 et 7,3 milliards pour le troisième trimestre.





Valeurs associées ASML HLDG 916,50 EUR Euronext Amsterdam -6,27%