ASML:en repli après une décision du gouvernement néerlandais

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 1,3% à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce de la révocation d'une licence d'exportation.



Une licence pour l'expédition des systèmes de lithographie NXT :2050i et NXT :2100i en 2023 a récemment été partiellement révoquée par le gouvernement néerlandais, ce qui a eu un impact sur un petit nombre de clients en Chine.



' Nous ne nous attendons pas à ce que la révocation actuelle de notre licence d'exportation ou les dernières restrictions américaines en matière de contrôle des exportations aient une incidence importante sur nos perspectives financières pour 2023 ' indique le groupe.



Lors de récentes discussions avec le gouvernement américain, ASML a obtenu des éclaircissements supplémentaires sur la portée et l'impact de la réglementation américaine sur le contrôle des exportations.



' Les dernières règles d'exportation des États-Unis (publiées le 17 octobre 2023) imposent des restrictions sur certains systèmes de lithographie par immersion DUV moyennement critiques pour un nombre limité d'installations de production avancées ' précise le groupe.



ASML s'engage pleinement à se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, y compris la législation sur le contrôle des exportations dans les pays dans lesquels le groupe est présent rajoute la direction.





