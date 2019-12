Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : en forte hausse après les chiffres de la WSTS Cercle Finance • 03/12/2019 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,5% après les chiffres de ventes mondiales de semi-conducteurs d'octobre 2019 qui ont été publiées hier soir par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics). En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 36.6 Md$, supérieures à la prévision de 35 Md$ d'Oddo. ' Il s'agit d'une amélioration par rapport au mois de septembre car la baisse en données annuelles passe de -14,6% en septembre à -13.1% en octobre. En séquentiel, les ventes ont progressé de 2.9% ' indique le bureau d'analyses. ' Hors mémoires, le marché s'améliore nettement puisqu'il ressort en baisse en données annuelles de -0.2%, par rapport à -1.1% en septembre '. Oddo maintient son scénario de marché 2019 à -13% (en raison de la forte baisse des prix des mémoires). Hors mémoires, les analystes confirment un scénario à -3%. ' Nous réaffirmons notre préférence pour ASML, histoire de domination structurelle (avec 90% de PdM dans la lithographie, 100% dans l'EUV). ' Nous exprimons aussi toujours une préférence relative pour STM vs IFX. Les 2 ne sont pas exposés à la mémoire. Mais, STM a prouvé sa capacité à protéger ses marges et dispose de leviers propres de croissance (Apple, Tesla et d'autres) ' rajoute Oddo.

