ASML : du mouvement au conseil de surveillance

(CercleFinance.com) - Wolfgang Ziebart, le responsable du design technique chez Jaguar Land Rover, va quitter le conseil de surveillance d'ASML après 11 années de présence au sein du groupe, a-t-on appris mercredi. L'équipementier pour semi-conducteurs néerlandais a annoncé ce matin, en marge de la publication de ses résultats annuels, qu'il avait l'intention de le remplacer par Warren East, l'actuel patron de Rolls-Royce, lors de sa prochaine assemblée générale annuelle. ASML dit également avoir l'intention de coopter Mark Durcan, l'ancien directeur général de Micron Technology, au sein de son conseil de surveillance à compter de l'assemblée générale.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -0.92%