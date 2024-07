Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML : dévisse de -7%, sous 905E information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 10:51









(CercleFinance.com) - ASML dévisse de -7%, sous 905E (ex-zénith du 29 mai) malgré un bénéfice de 1,6MdsE, supérieurs de +15% aux attentes pour un chiffre d'affaires de 6,2MdsE (supérieur de 3% aux estimations).

Mais les marchés attendaient mieux, beaucoup mieux alors que le titre était valorisé plus de 55 fois les bénéfices.

ASML ouvre un 'gap' de rupture sous 975E et pulvérise son support oblique moyen terme qui gravite vers 950E (il coïncide avec le récent support des 24 juin au 2 juillet).

La correction pourrait se poursuivre en direction de 870§872E (plancher des 31 mai et 4 juin).





Valeurs associées ASML HLDG 917,50 EUR Euronext Amsterdam -6,17%