ASML: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - ASML gagne plus de 1% à Amsterdam, sur fond de propos favorables de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 945 à 960 euros sur le titre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs.



Le broker sort de la réunion qui a suivi la publication des trimestriels 'avec la vision que la demande à court terme demeure forte et qu'un carnet de commandes record renforce la confiance dans l'atteinte par ASML des attentes du consensus en 2023'.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +0.51%