ASML : dans le vert après les ventes de semi-conducteurs

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de +1% à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce des ventes mondiales de semi-conducteurs. Les ventes de décembre sont en ligne. Le mois de Décembre marque une nouvelle amélioration à -5% (contre -10%), 2019 finit à -12,1%. Hors mémoires, le marché est de nouveau dans le positif à +2,7%, le prix des mémoires flash s'améliore un peu. ' Notre scénario d'amélioration au S2 19 s'est matérialisé, la saison des publications T4 devrait se poursuivre sans embuches ' indique Oddo. ' Nous maintenons notre prévision 2020 de +5%, avec une inconnue positive (reprise de la mémoire) et une négative (le coronavirus) ' rajoute le bureau d'analyses. ' Toujours privilégier les valeurs à leviers de croissance propres. ASML reste notre top pick sectoriel '.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +1.00%