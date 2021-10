Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : croissance séquentielle de 69% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/10/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - ASML publie au titre du troisième trimestre 2021 un bénéfice net de 1,74 milliard d'euros, soit un BPA de 4,27 euros, en croissance de 69% par rapport au trimestre précédent, avec une marge brute améliorée de 0,8 point à 51,7%. Le fournisseur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires augmenter de 30% (toujours en rythme séquentiel) pour atteindre 5,24 milliards d'euros, tandis que ses commandes nettes ont représenté 6,18 milliards. ASML anticipe une marge brute entre 51 et 52% ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 4,9 et 5,2 milliards pour les trois derniers mois de 2021. Pour l'ensemble de l'année, le groupe néerlandais se dit en voie d'atteindre une croissance proche de 35%.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -2.17%