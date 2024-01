Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: croissance de 8% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - ASML publie au titre des trois derniers mois de 2023 un BPA en croissance de 8,3% à 5,21 euros, malgré une marge brute en retrait de 0,5 point à 51,4%, pour des ventes en progression de 8,5% à près de 7,24 milliards d'euros.



Revendiquant aussi 9,19 milliards d'euros de prises de commandes sur le trimestre écoulé, le groupe néerlandais anticipe un chiffre d'affaires entre cinq et 5,5 milliards d'euros, ainsi qu'une marge brute entre 48 et 49% pour le trimestre en cours.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a l'intention de déclarer un dividende en hausse de 5,2% à 6,10 euros par action au titre de l'année 2023 (pour un BPA annuel de 19,91 euros), soit un versement final de 1,75 euro à proposer à la prochaine AG.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +6.17%