ASML : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse abaisse son objectif de cours à 300 E (contre 330 E) et confirme son opinion à surperformance. ' Les risques pour ASML comprennent le ralentissement des macros, l'adoption plus lente de nouveaux outils et la dépendance à l'égard de quelques fournisseurs critiques ' explique le bureau d'analyses.

Après l'annonce négative d'hier, nous réduisons nos estimations de chiffre d'affaires de 9% / 5% / 5% en 2020/21/22, ce qui entraîne une réduction de 20% / 9% / 9% du BPA au cours des 3 prochaines années.

ASML a abaissé ses prévisions de ventes au premier trimestre de 750 millions d'euros (ou 23%).

' Bien que les causes de manque de revenus semblent être liées au calendrier (et non au ralentissement de la demande), nous avons fait preuve d'une certaine prudence dans nos estimations, compte tenu du ralentissement à court terme des smartphones et des semi-conducteurs en général, ainsi que de l'incertitude de la chaîne d'approvisionnement ' rajoute Crédit Suisse.