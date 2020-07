Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : consensus manqué au 2e trimestre Cercle Finance • 15/07/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - Le fabricant de matériel de lithographie ASML publie, au titre de son deuxième trimestre 2020, un bénéfice net en hausse de 58% en comparaison annuelle, à 751 millions d'euros, manquant toutefois un consensus qui était de 821 millions selon Invest Securities. Ce dernier note que si la marge brute s'est améliorée davantage que prévu, de 5,2 points à 48,2%, le chiffre d'affaires s'est montré inférieur aux attentes, en croissance de seulement 29,5% à 3,33 milliards d'euros. 'Pour le troisième trimestre 2020, ASML anticipe un CA compris entre 3,6 et 3,8 milliards d'euros contre 3,39 milliards attendu. Le management s'attend également à une marge brute comprise entre 47% et 48% contre 48,2% attendu', ajoute Invest Securities.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -0.57%