ASML : commandes décevantes, support des 857E menacé

(CercleFinance.com) - ASML décroche de -7% à Amsterdam, après la publication d'un BPA de 3,11E en baisse de 40% par rapport à celui du dernier trimestre 2023. Les prises de commandes nettes a plongé de 9,19 à 3,61 milliards d'un trimestre sur l'autre.

Le titre enfonce un 1er plancher à 892E (via un 'gap' sous 891E) et préserve de justesse celui des 857E (855E au plus bas ce 17/04).

Si la correction se poursuivait, il resterait un petit soutien vers 840E avant que le cours ne décroche vers 775E... et ne vienne combler le 'gap' des 711E du 23 janvier.





