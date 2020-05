Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : chute de -5% après les chiffres de ventes de WSTS Cercle Finance • 04/05/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre ASML chute de près de -5%. Les ventes mondiales de semi-conducteurs de mars 2020 ont été publiées ce week-end par la WSTS (World Semiconductor Trade Statistics). En données lissées (MM3 - Moyennes Mobiles 3 mois), elles ressortent à 34,9 Md$, un peu supérieures à la prévision d'Oddo de 33.6 Md$. ' Il s'agit d'une nouvelle amélioration avec une croissance de 6.9%, après 5.2% en février. En séquentiel, les ventes sont en baisse de 0.8%. Le T1 2020 ressort donc en hausse de 3% yoy et en baisse de 7% en séquentiel ' indique le bureau d'analyses. ' Nous tablons désormais sur une baisse des ventes de 10% en séquentiel sur le T2, avec une reprise plus mesurée sur T3. Nous relevons notre prévision de marché 2020 de -10% à -8%, avec un point bas durant l'été '. ' Nous pensons que nous avons été trop sévères sur Infineon (publication mardi, Alléger, prévisions à +22% en moyenne objectif de cours de 14 E contre 12 E) et Dialog (publication mercredi, Achat, prévisions à +10%, objectif de cours de 44 E contre 40 E) indique Oddo. ' Nous laissons inchangé nos prévisions sur Elmos (publication mercredi, Neutre) qui nous semblent être au bon niveau. ASML reste notre top pick sectoriel. Nous restons prudents sur l'exposition automobile, notamment Infineon, exposé à 45% au marché automobile '.

