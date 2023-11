Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: Christophe Fouquet promu directeur général information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 10:28









(CercleFinance.com) - Le fournisseur néerlandais d'équipements pour les fabricants de puces ASML a annoncé jeudi la nomination de Christophe Fouquet, son actuel directeur des affaires commerciales, au poste de prochain directeur général.



Le Français, âgé de 50 ans, prendra ses nouvelles fonctions à l'issue de la prochaine assemblée générale, prévue le 24 avril 2024, en remplacement de Peter Wennink, qui quittera le groupe à la même date.



Au poste de 'chief business officer' (directeur des affaires commerciales), Christophe Fouquet faisait déjà partie du directoire du groupe basé à Veldhoven.



Le cadre dirigeant - qui avait été recruté chez le groupe américain KLA-Tencor il y a 15 ans - est passé par plusieurs postes au sein des divisions technologiques, produits et clients d'ASML.



Il se trouvera désormais à la tête d'un effectif de quelque 42.500 personnes.



L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a également officialisé ce jeudi le départ de Martin van den Brink, son directeur technologique, là encore prévu à l'issue de l'AG de l'an prochain.



Du côté des arrivées, Jim Koonmen - qui avait intégré ASML au moment du rachat de Brion en 2007 - va être appelé à rejoindre le directoire en tant que directeur de l'expérience client ('chief customer officer').





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -0.97%