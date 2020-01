Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML : BPA annuel en ligne avec les attentes Cercle Finance • 22/01/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - ASML recule de 1% à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net atone à 2,59 milliards d'euros au titre de son exercice 2019, soit 6,16 euros par action, niveau conforme à l'estimation moyenne des analystes. Le fournisseur de matériel de lithographie a vu sa marge brute se tasser de 1,3 point à 44,7%, pour des revenus en croissance de 8% à 11,8 milliards d'euros, dont 2,8 milliards en ventes de gestion de base installée. Sur ces bases, le groupe néerlandais va proposer un dividende de 2,40 euros par action au titre de 2019, en hausse de 14%, ainsi qu'un programme de rachat d'actions sur trois ans pour jusqu'à six milliards d'euros.

Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -1.46%