ASML : bondit de +7% et dope l'Euro Stoxx50, record en vue

(CercleFinance.com) - ASML, veritable locomotive de l'Euro Stoxx50, bondit de +7% et permet à l'indices paneuropéens de s'envoler de 2% (dans le sillage de Nvidia et du 'SOXX').

Le titre pulvérise ses records annuels à 768E et revient à 1% de son record absolu du 19/11/2021: mais d'ores et déjà, au-delà de 760E, ASML inscrira sa meilleure clôture de l'histoire





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +9.72%