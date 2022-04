Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ASML: attentes dépassées au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/04/2022 à 09:56









(CercleFinance.com) - ASML a dévoilé mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, à la faveur d'une demande particulièrement vigoureuse que l'équipementier néerlandais des semi-conducteurs juge supérieure à ses capacités de production.



Le groupe de Veldhoven a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros, qui lui a permis de dégager un bénéfice net de 695 millions d'euros, soit un profit de 1,73 euro par action.



A titre de comparaison, les analystes d'Oddo BHF prédisaient un bénéfice de 1,65 dollar par titre, ainsi qu'environ 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires.



Sa marge brute sur les trois premiers mois de l'année ressort à 49%.



Pour le deuxième trimestre, ASML dit anticiper un chiffre d'affaires compris entre 5,1 et 5,3 milliards d'euros, pour une marge brute attendue de 49% à 50%.



Avec sept milliards d'euros de nouvelles commandes engrangées au cours du premier trimestre, le groupe indique que la demande pour ses machines, utilisées par les fabricants de puces, est actuellement supérieure à ses capacités opérationnelles.



L'équipementier indique actuellement travailler avec ses fournisseurs afin d'être en mesure d'accroître son potentiel de production.



L'action ASML gagne 3% à la Bourse d'Amsterdam, signant la troisième plus forte hausse de l'indice AEX.





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam +6.41%